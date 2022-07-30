وزارة الصحة تعلن حصيلة إصابات متظاهري التيار الصدري

2022/07/30 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استقبال 60 إصابة مختلف من المتظاهرين توزعوا على ثلاث مستشفيات، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى .

وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة “خبر برس”(واخ): نسخة منه ، أن “مؤسسات الوزارة في بغداد أستقبلت ٦٠ اصابة مختلفة لغاية الان، حيث نقلت ٢٥ إصابة إلى مستشفى الكرامة اغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و٢٧ اصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، ٦ منها اصابات شديدة و ٨ إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد”.

وأكد البيان، أن “وزارة الصحة مستمرة باستنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة”.

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