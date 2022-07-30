سياسي كردي: المطلب الواضح للصدر من التظاهر هو بقاء الكاظمي في الحكومة

2022/07/30 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السياسي الكردي هوشيار عبدالله اليوم السبت، ان المطلب الواضح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التظاهرات هو بقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في الحكومة.

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