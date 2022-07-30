الان.. هتافات المتظاهرين من داخل الخضراء: “هاي جنوده ابن السيد”

2022/07/30 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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هتافات المتظاهرين من داخل الخضراء: “هاي جنوده ابن السيد” المركز الخبري الوطني.

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