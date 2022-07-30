2022/07/30 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد رفع أنصار التيار الصدري ، اليوم السبت، من داخل المنطقة الخضراء لافتة كتب عليها “القوات الأمنية منا وإلينا” ، وسط ترديدهم لأهازيج “هاي جنوده ابن السيد” .ونجح المتظاهرين من اتباع التيار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتظاهرون يكتبون في لافتة: “القوات الأمنية منا وإلينا” المركز الخبري الوطني.

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