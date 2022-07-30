2022/07/30 | 13:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو تحالف الفتح محمد التميمي، السبت،لا تراجع عن دعم ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فيما اشار الى أن الحكومة ملزمة بمنع الفوضى.وقال التميمي: ان” العراق يمر بمرحلة حساسة جدا تتطلب مواقف وطنية داعمة لبناء الدولة والاسراع بتشكيل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: لا تراجع عن دعم ترشيح السوداني والحكومة ملزمة بمنع الفوضى) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: لا تراجع عن دعم ترشيح السوداني والحكومة ملزمة بمنع الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).