شاهد بالفيديو.. شاهد .. رسالة عاجلة من متظاهري التيار الصدري بعد اقتحامهم البرلمان العراقي

2022/07/30 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tsuC3sO_EQo

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