2022/07/30 | 14:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلى متى أنتم باقون ؟؟ رسالة مُسن مصاب للفاسدين!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pb8un7VPEno
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلى متى أنتم باقون ؟؟ رسالة مُسن مصاب للفاسدين!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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