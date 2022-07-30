2022/07/30 | 14:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات في العراق.. ورئيس الوزراء يدعو إلى عدم التصعيد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات في العراق.. ورئيس الوزراء يدعو إلى عدم التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).