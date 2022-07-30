2022/07/30 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “وزير الصدر” يحدد شرطاً للتظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى..تعرف عليه

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