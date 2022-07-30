روسيا تمنع دخول 32 مسؤولاً وصحافياً نيوزيلندياً إلى أراضيها

2022/07/30 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا السبت منع دخول 32 مسؤولًا وصحافيًا نيوزيلنديًا إلى أراضيها، ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها نيوزيلندا بحقّ موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات تضمّ رئيس بلدية ويلينغتون أندرو جون ويتفيلد فوستر ورئيس بلدية أوكلاند فيليب بروس غوف وقائد القوات البحرية في نيوزيلندا العميد غارين غولدينغ.

كما منعت الصحافيتان كايت غرين وجوزي باغاني العاملتيْن لدى صحيفة “ذا دومينيون بوست”.

وجاء في البيان أن هذا القرار اتُخذ “ردًا على عقوبات الحكومة النيوزيلندية التي تؤثر على المزيد من المواطنين الروس”.

وبدأت روسيا تغزو جارتها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، ما كلّفها عقوبات غربية.



في المقابل، ردّت موسكو بإجراءات مشابهة.

وكانت روسيا قد منعت في نيسان/أبريل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، فضلًا عن عدد من الوزراء والنواب، من دخول أراضيها.

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