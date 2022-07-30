مصر : لا رسوم إضافية عند الدفع ببطاقة «ميزة»

2022/07/30 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة المالية في مصر أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام بطاقة «ميزة» لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.ونقل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، عن الوزارة، أن الدولة تتحمل الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني عبر ماكينات التحصيل، جازمة بسداد المواطنين تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم السابع».وشددت الوزارة على وجود متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية «ميزة» إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات.وتتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، إضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

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