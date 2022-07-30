متحدثا عن فرضية ’الإنقلاب’.. أول تعليق للفتح بشأن اقتحام الخضراء

2022/07/30 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

عد القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، اليوم السبت، أن اقتحام البرلمان يعطي "صورة سيئة الصيت" عن كل ابناء الشعب العراقي، مشددا على ضرورة الإحتكام الى لغة الحوار بدلا عن العنف.

وقال البياتي لـ(بغداد اليوم) ان "اقتحام البرلمان يعطي صورة سيئة الصيت عن كل ابناء الشعب العراقي"، مشيرا الى أن "مايجري ليس انقلابا كما يتحدث البعض لكن مايجري تظاهرات ويجب علينا ان نحتويها".

وبين ان "جلسة البرلمان يجب ان تعقد بنفس مبنى البرلمان الحالي فهذا المكان هو مكان ممثلي الشعب وغير صحيح عقد الجلسة بالاقليم او اي مكان آخر لان المتظاهرين سيصلون لأي مكان ستعقد فيه الجلسة خارج بغداد.

وأقدم المتظاهرون من اتباع التيار الصدري في وقت سابق من اليوم، على اسقاط بعض الكتل الكونكريتية المطوقة للمنطقة الخضراء، في محاولة للدخول اليها، في خطوة يصفها عدد من المراقبين بـ"خطيرة جداً" كون هذه التظاهرة تتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس النواب.

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