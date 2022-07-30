احتراق بناية مستشفى قيد الإنشاء في ديالى (صورة)

2022/07/30 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باحتراق بناية مستشفى قيد الإنشاء في ديالى.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "حريقاً أندلع في بناية مستشفى قرة تبة (٩٠كم شرق بعقوبة) قيد الانشاء"، مبيناً أن "فرق الإطفاء تهرع لاخمادها".

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