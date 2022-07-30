2022/07/30 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن مصرع واصابة 12 شخصا بحادث سير ’عنيف’ على طريق البصرة- فاو.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "حادث سير وقع على طريق البصرة- فاو، قرب ناحية البحار".واضافت ان "الحادث تسبب بوفاة 3 اشخاص وإصابة 9 آخرين"، لافتة الى ان "سبب الحادث هو عدم سيطرة سائق المركبة.نوع سورنتو ابيض وانحرافه على الكتف الترابي وصعوده على الطريق وانحرافه الى الجانب الايسر من الطريق مرة اخرى مما ادى الى الاصطدام بالمركبة الثانية نوع كوستر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 12 شخصا بحادث سير ’عنيف’ على طريق البصرة- فاو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 12 شخصا بحادث سير ’عنيف’ على طريق البصرة- فاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).