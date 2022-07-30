2022/07/30 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد نفت وزارة الاتصالات ، اليوم السبت، قطع خدمة الإنترنت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع اقتحامها من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات توضح حقيقة قطع الانترنت داخل الخضراء المركز الخبري الوطني.

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