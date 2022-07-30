2022/07/30 | 14:10 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة المخابرات الإيرانية، السبت،إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، حسبما أفادت وكالة أنباء إيرنا الرسمية دون أن تكشف عن هوية الشخص المعتقل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعتقل مواطنا سويديا بتهمة التجسس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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