إيران تعتقل مواطنا سويديا بتهمة التجسس 

2022/07/30 | 14:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة المخابرات الإيرانية، السبت،إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، حسبما أفادت وكالة أنباء إيرنا الرسمية دون أن تكشف عن هوية الشخص المعتقل.

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