أحداث تموز: عجلات حكومية تنقل المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء

2022/07/30 | 14:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السبت 07/30/2022 عجلات حكومية تنقل المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء المتظاهرون يصلون إلى مبنى مجلس...

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