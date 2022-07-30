2022/07/30 | 14:12 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة مدير مكتب الصدر يعلن عن إعتصام مفتوح في البرلمان أولاً على المسلة.

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