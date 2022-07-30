وزيرة الدولة البريطانية: المجتمع الدولي ينتظر نتائج التحقيق في القصف التركي على دهوك

2022/07/30 | 14:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتزام المملكة المتحدة بدعم سيادة العراق بشكل كامل.

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