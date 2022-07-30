اعتُقد أنّه انقرض وها هو ينبعث حيًا.. خبراء صحة يكتشفون فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

2022/07/30 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُخّصت الحالة الأولى من شلل الأطفال في الولايات المتحدة بعد مرورعقد من الزمن.ويُعمل حاليًا على اختبار مياه الصرف الصحي في نيويورك لمعرفة إذا ثمة مؤشرات إضافية على انتشار هذا الفيروس السريع التفشي.ما هو مرض شلل الأطفال وما الذي يمكن أن يفعله الناس لحماية أطفالهم من الإصابة به؟

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