2022/07/30 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، عبد السلام الجزائري، اليوم السبت، عن اسماء اعضاء اللجنة التفاوضية المشكلة من قبل الاطار التنسيقي للتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.وقال الجزائري لوكالة ايرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي قام بتشكيل لجنة من اجل التفاوض مع الكتل السياسية الكردية والسنية وتتالف اللجنة التي شكلها من […]

ظهرت المقالة مكونة من اربعة اعضاء..



الجزائري يكشف عن اسماء اعضاء لجنة الاطار التفاوضية أولاً على ايرث نيوز.

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