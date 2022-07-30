وزير الصدر: تفجير المسيرات وزعزعة أمن كردستان هو من يكسر هيبة الدولة

2022/07/30 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد صالح محمد العراقي “وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، أن تفجير المسيرات وزعزعة امن كردستان هو من يكسر هيبة الدولة.

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