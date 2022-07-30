الاطار التنسيقي يدعو العراقيين للتظاهر “دفاعاً عن الدولة”

2022/07/30 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل الإطار التنسيقي، اليوم السبت، الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، فيما دعا جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي.

وذكر بيان للإطار “نتابع بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية”.

وتابع: “إننا نوصي بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد”، داعياً “جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة”.

وحملت قوى الإطار “الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الاهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون”.

وأكد أن “الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط احمر وعلى جميع العراقيين الاستعدادا للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة”.

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