غمرتها المياه منذ عقود.. ما الآثار التي انحسر عنها الفرات غرب العراق؟

2022/07/30 | 15:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة عانة غربي العراق ظهور مواقع أثرية بعد انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات، ومن بينها سجون ومقابر مملكة "تلبس" التي تعود لحقبة ما قبل الميلاد.ويزخر العراق بآلاف المواقع والمدن التاريخية والأثرية.

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