نائب رئيس البرلمان يوجه بعدم التعرض للمتظاهرين

2022/07/30 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع وجه نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، بعدم التعرض للمتظاهرين.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عبد الله وجه فوج حماية مبنى مجلس النواب بعدم استخدام القوة أو التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا مبنى المجلس (بيت الشعب) للتعبير عن رأيهم ويجب احترام إرادتهم"، داعياً "المتظاهرين الى ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم الإضرار أو التجاوز على الأبنية الحكومية وحماية مؤسسات الدولة".





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