تراجيديا القمح الأوكراني 

2022/07/30 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا التي دخلت شهرها السادس قبل أيام، ارتبطت التغطية الإعلامية الخاصة بها تبعاً لمصلحة الدولة التي تتبع لها كل محطة إخبارية، وانعكاساً صريحاً لموقفها السياسي الرسمي المعلن من هذه الحرب.

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