قيادي صدري يحمل الإطار التنسيقي مسؤولية سيلان دماء العراقيين

2022/07/30 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل القيادي في التيار الصدري، حازم

الاعرجي، اليوم السبت، الإطار التنسيقي

مسؤولية سيلان الدم العراقي.

وقال الاعرجي في بيان مقتضب، "الاطار من

يتحمل دماء العراقيين التي سالت اليوم".

وكان قد أصيب عشرات

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