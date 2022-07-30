الصحة تعلن ارتفاع عدد مصابي تظاهرة التيار الصدري ببغداد

2022/07/30 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت،

ارتفاع عدد المصابين بين المتظاهرين من

أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

وقوات الأمن، ضمن مقتربات المنطقة

الخضراء وسط العاصمة بغداد، إلى 125

شخصاً.

وذكرت الوزارة في

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