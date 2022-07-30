الأمم المتحدة تدعو للتهدئة في العراق

2022/07/30 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق

"يونامي"، اليوم السبت، إلى التهدئة؛

وذلك تعليقاً التظاهرات الأخيرة

واقتحام المنطقة الخضراء.

وقالت يونامي في تغريدة عبر تويتر، إن

"التصعيد المستمر مقلق للغاية.



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