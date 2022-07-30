1500 مصاب بكورونا يخضعون للحجر الصحي في ذي قار

2022/07/30 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا الى اكثر من 1500 مصاباً.وذكرت الوزارة، إن "اعداد المصابين بكورونا ممن يخضعون للحجر المنزلي ارتفع لنحو 1538 شخصاً مصابا وسط تقديرات بزيادة هذا العدد".وأوضحت أن "العدد سجل إنخفاضاً خلال الاشهر الماضية وصل خلالها الى اقل من 500 مصاب محجور في عموم المحافظة".

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