بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو إلى التهدئة: التصعيد مقلق للغاية

2022/07/30 | 16:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، 30 تموز، 2022، إلى وقف التصعيد.وذكر...

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