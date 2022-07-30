"غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

2022/07/30 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، وقف إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا المجاورة.وذكرت الشركة الروسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا بسبب إخلالها لشروط التوريدات" وفقا لوكالة …

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