2022/07/30 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة جرحى التظاهرات من المدنيين والعسكريين.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إلحاقًا بالبيان السابق ولغاية إعداد هذا البيان بلغ عدد الاصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة 125 جريح؛ 100 منهم مدنيين و 25 عسكريين".وأكدت: "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة فضلا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة جرحى التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة جرحى التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).