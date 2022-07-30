كاميرا ترصد ردة فعل 3 نساء لحظة شاهدن دمية

2022/07/30 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد رد فعل 3 نساء في ولاية ألاباما عندما شاهدن دمية "تشاكي" بالحجم الطبيعي تتهادى في حيّهن؟ و"تشاكي"، هي الدمية الشيطانية القاتلة التي لعبت دور البطولة في سلسلة من أفلام الرعب سلبت جيلًا كاملًا طفولتهم خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

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