الصحة تؤكد ازدياد أعداد الإصابات الى 125

2022/07/30 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، إزدياد أعداد الإصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وصل الى 125 إصابة”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه “إلحاقًا بالبيان السابق ولغاية إعداد هذا البيان بلغ عدد الاصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة ١٢٥ جريحاً، ١٠٠ منهم مدنيين و ٢٥ عسكريين.

وتؤكد وزارة الصحة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة، فضلا على استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة.

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