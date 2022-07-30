وزير القائد يطالب الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء الفساد

2022/07/30 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

طالب وزير القائد صالح محمد العراقي، اليوم السبت، الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل انهاء الفساد”.

وقال العراقي في تغريدة له، طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً، واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً، لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون.

“الامم المتحدة مع الشعب”

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