البابا لا يستبعد الاستقالة

2022/07/30 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه لا يستبعد الاستقالة، من منصب رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف البابا (85 عاماً) للصحافيين، بينما كان عائداً إلى روما مساء أمس الجمعة، قادماً من زيارته لكندا “الباب مفتوح.إنه خيار عادي للغاية”.

وأضاف البابا، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية إنه “لا يفكر في الاستقالة الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه أن يبدأ في ذلك بعد الغد”.

وتحدث البابا أيضاً عن حالته الصحية، قائلاً إنه “في الأيام الستة الماضية، كان بالكاد يستطيع أن يخطو بضع خطوات ويجلس على كرسي متحرك معظم الوقت.



ويعاني البابا من إصابة في الركبة”.

وأضاف “لا أعتقد أنه يمكنني أن استمر بنفس إيقاع السفر، كما كنت من قبل”.

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