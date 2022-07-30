البصرة.. متظاهرون يقتحمون مكتب مجلس النواب العراقي

2022/07/30 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، باقتحام

متظاهرين لمكتب مجلس النواب في محافظة

البصرة، بالتزامن مع قيام متظاهري

التيار الصدري في العاصمة بغداد

باقتحام البرلمان وسط المنطقة الخضراء.

وقال المصدر، إن "العشرا

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