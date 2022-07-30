العامري يوجه نداء الى

2022/07/30 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم السبت، الإطار التنسيقي والتيار

الصدري الى اعتماد نهج "التهدئة وضبط

النفس والتأني"، مبينا أن ما جرى حالياً

يدور ضمن حدود الممارسة الديمقراطية،

مطالبا بتقديم الت

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