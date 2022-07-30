فيديو.. الكاظمي يوجه خطابا للشعب والقوى السياسية: ألف يوم من الحوار خير من لحظة تسفك فيها الدماء

2022/07/30 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، إلى ضبط النفس وعدم

الانجرار إلى التصادم، مؤكداً ان نار

الفتنة ستحرق الجميع.

وقال الكاظمي في كلمة مسجلة من مقر

قيادة العمليات المشتركة وجهها الى

الشعب

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