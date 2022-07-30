فنانة تناصر حق الفتيات بالتعلّم من خلال لوحات عائلية حميمة.. لماذا؟

2022/07/30 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفوّق 10 دول في العالم فقط على نيجيريا لجهة اتّساع الهوة الجندرية بين الجنسين لجهة التعليم، حيث يلتحق حوالي 70٪ من الفتية بالمدارس الابتدائية، مقارنة مع 58٪ فقط من الفتيات.

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