الولايات المتحدة تخطط للحد من حجم الدعم الحكومي لتصنيع رقائق أشباه الموصلات

2022/07/30 | 17:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها تخطط للحد من حجم الدعم الحكومي لمشروعات تصنيع أشباه الموصلات، ولن تسمح للشركات باستخدام التمويلات الحكومية لتعزيز أرباحها.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية - حسبما نقل موقع "بيزنس ورلد"، اليوم السبت- أن …

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