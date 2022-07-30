تعرّف على المكونات الشيعية في البرلمان العراقي

2022/07/30 | 17:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكّل التيار الصدري عام 2001، وقد خاض العديد من الانتخابات وحقق الفوز بالأغلبية البرلمانية العام الماضي قبل أن تنسحب كتلته من البرلمان، أما الإطار التنسيقي فقد تشكل بعد انتخابات العام الماضي.

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