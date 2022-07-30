دولة القانون يحذر من تازيم الوضع السياسي: الشعب المتضرر المباشر

2022/07/30 | 17:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ،السبت، الى التفاهم وعدم تأزيم الاوضاع السياسية ، مؤكدا ان ذلك ينعكس على المواطن بصورة مباشرة.وقال الغزالي في حديث لـ /المعلومة/ إن” الشعب العراقي يحتاج الى خدمات وتشكيل حكومة قوية تذهب بالبلد الى بر الأمان وعدم الانجرار الى تأزيم الوضع”، مؤكدا أن” الشعب هو المتضرر […]

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