القوة الجوية تغير على موقع لداعش في ديالى

2022/07/30 | 17:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غارت طائرات F_16 على هذا الوكر وحولته الى ركام وبداخله ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية.

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