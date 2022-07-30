2022/07/30 | 17:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 4 حاويات تحمل أدوية مهربة وغير مصرح بها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة “خبر برس”(واخ) نسخة منه “وفقاً لمعلومات دقيقة وردت الى هيئة المنافذ الحدودية وبناءً على الخطة المرسومة لمتابعة ملف الأدوية المعدّة للتهريب وبعد استحصال الموافقات القضائية، فقد تمكنت ملاكات مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط 4 حاويات بداخلها أدوية معدة مختلفة للتهريب”.

واشار البيان الى ان “أوراق المنفيست لهذه الحاويات كانت مثبت فيها على أنها مواد منزلية مصرح بها، إلا أن يقضت رجال المنافذ الحدودية والتدقيق العالي احبط هذه العملية”، مبينة ان عمل “منافذ الحدودية مستمر بشكل مكثف للحفاظ على اوراح المواطنين وعدم التهاون في ملف الأدوية وغيره من الملفات المهمة”.

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