مناصرو الصدر يقتحمون البرلمان وسط أزمة سياسية والكاظمي والحكيم والعامري يدعون لتغليب لغة الحوار

2022/07/30 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – الزمان اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، معلنين اعتصاماً مفتوحاً داخله.ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في كلمة تلفزيونية الى التعاون لدرء الهاوية وتجنيب العراق الازمة […]

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