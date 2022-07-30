اصابة عشرات المتظاهرين في اقتحام مبنى البرلمان العراقي واستنفار أمني لتفادي الموجة الثانية

2022/07/30 | 17:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -عبدالحسين غزال تتدفق الجموع العراقية الغاضبة نحو المنطقة الخضراء بعد اقتحام جديد لمبنى البرلمان العراقي اليوم السبت فيما تزداد مع الساعات عملية التصدي لهم بالمياه الساخنة و الهراوات والرصاص المطاطي ايضا أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن استقبال 65 إصابة مختلفة من المتظاهرين توزعوا على ثلاثة مستشفيات، وخمي مراكز صحية مؤكدة استمرار استنفار […]

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