“وزير” الصدر يوجه نصيحة للمتظاهرين

2022/07/30 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى التعاون التام والشامل مع القوات الأمنية.ونشر صالح محمد العراقي منشوراً جاء فيه، “نشر أحد الأخوة: ينبغي التعاون التام والشامل مع القوات الأمنية الوطنية البطلة لتأمين وجود المتظاهرين الكرام وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاندساس بين صفوفهم”.

ورد العراقي: “نصيحة مهمة جداً”.

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