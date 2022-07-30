العامري: كل ما جرى ضمن الممارسة الديمقراطية وادعو جميع الاطراف الى تقديم التنازلات

2022/07/30 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، جميع الاطراف الى تقديم التنازلات، مؤكدا ان كل ما جرى ضمن الممارسة الديمقراطية.

وقال إعلام العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري يدعو جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات"، مؤكدا ان "كل ما جرى ضمن الممارسة الديمقراطية".

أدناه نص البيان:

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